Украина покинула еще одно соглашение СНГ

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Понедельник, 18 ноября 2019, 15:34

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.

Источник: указ №851 Офиса президента

Дословно: "Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников СНГ, совершенной в городе Ташкент 15 мая 1992 года".

Напомним:

  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.
  • 6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.
  • 10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.
  • Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
  • В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.
  • Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам". После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ.
  • В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Украинская правда
Темы: СНГ указы Офис президента


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