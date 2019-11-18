Украина покинула еще одно соглашение СНГ

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств.

Источник: указ №851 Офиса президента

Дословно: "Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников СНГ, совершенной в городе Ташкент 15 мая 1992 года".

Напомним: