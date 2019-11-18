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Больше половины американцев хотят, чтобы Трамп ушел – опрос

Понедельник, 18 ноября 2019, 17:33

70% американцев осуждают обращение президента США Дональда Трампа к президенту Владимиру Зеленскому с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына в Украине в обмен на 400 млн долларов военной помощи и официальную встречу лидеров двух стран в Белом Доме.

Источник: опрос ABC News

Детали: 51% опрошенных заявили, что Трамп поступил плохо, обвинения в отношении него в рамках импичмента справедливы и его за это следует отстранить от должности.

Еще 19% тоже осудили действия Трампа, однако считают: либо предъявленные ему Палатой представителей обвинения хоть и справедливы, но не настолько, чтобы Сенат лишил Трампа поста президента, либо Трампу вообще не следует ему предъявлять обвинения и лишать полномочий.

В то же время, 25% респондентов уверены, что Трамп не сделал ничего плохого.

Также издание отмечает, что только 21% американцев внимательно следит за открытыми слушаниями в Палате представителей США в рамках импичмента.

Национальный опрос был проведен 16-17 ноября по случайной выборке среди 506 взрослых граждан и составляет погрешность плюс-минус 4,8%.

Узнать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

 

Украинская правда
Темы: Трампимпичментопрос
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