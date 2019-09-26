Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

У липні президент США подзвонив Володимиру Зеленському, щоб привітати з перемогою "Слуги народу" на парламентських виборах. Ця на перший погляд стандартна розмова стала ключовою в історії великого політичного скандалу, що вибухнув у Сполучених Штатах. І можливо навіть призведе до імпічменту Дональда Трампа.

Днями провідні видання США вийшли з новиною на перших шпальтах: в тій розмові президент Трамп нібито дуже наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності Данкана Хантера.

Хантер — син колишнього віце-президента США Джо Байдена, серйозного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року.

У відповідь Білий дім опублікував нотатки стенограми розмови. Повний текст стенограми можна прочитати тут.

Як би дивно це не звучало, історія, що може закінчитися імпічментом президента США, почалася 5 років тому в Україні.

Burisma, Байден та Злочевський

У 2014 році син віце-президента США, адвокат національної юридичної фірми Boies, Schiller & Flexner LLP Хантер Байден став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, що належить українському мільйонеру Миколі Злочевському.

Поважне американське видання The Washington Post назвало таке призначення проявом непотизму. Прес-службі Білого дому довелося виправдовуватися. Прес-секретар Білого дому тоді зазначив, що це особиста справа членів родини Байдена, де, і на яких умовах працювати.

Сам Хантер Байден своє призначення прокоментував сухим прес-релізом: "Вірю, що моя допомога у консультуванні компанії із питань прозорості, корпоративного управління, а також міжнародної експансії допоможуть економіці України та процвітанню її народу".

Співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах розповідають, що за офіційним контрактом із Burisma Хантер Байден отримував щомісячний гонорар у розмірі 50 000 доларів.

Факт співпраці сина колишнього віце-президента із компанією українського мільйонера так би і залишився у архівах новинних стрічок, якби не намір Джо Байдена взяти участь у наступній президентській кампанії у США. Його вважають одним із найсильніших кандидатів від Демократичної партії на виборах у 2020 році.

Навесні 2019 року оточення Трампа згадало про "український компромат" віце-президента за аналогією скандалу із керівником передвиборчого штабу нинішнього президента США Пола Манафорта. Публікація прізвища Манафорта у Чорній бухгалтерії Партії регіонів призвела до його відставки з посади керівника кампанії та масштабного розслідування, яке закінчилося суворим вироком для американського політтехнолога.

Джо Байдена ввважають одним із найсильніших кандидатів від Демократичної партії на виборах у 2020 році фото: фб сторінка Joe Biden

Як пов’язані Байден, Манафорт та Янукович

Що цікаво, справи сина Байдена та Манафорта через українські реалії тісно пов’язані між собою.

Довгий час Пол Манафорт був одним із головних політичних консультантів Партії регіонів. Саме він є архітектором перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року. Але Янукович міг би і не стати президентом, якби не фінансові вливання щедрих спонсорів, серед яких був і нафтогазовий бізнесмен Микола Злочевський.

Пол Манафорт був одним із головних політичних консультантів Партії регіонів фото: epa

Тож не дивно, що за підтримку під час виборів Злочевський згодом отримав посаду міністра екології та природних ресурсів. Це призначення одразу позитивно вплинуло на його нафтогазові компанії.

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Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 роки, тобто прем’єрство Віктора Януковича. Тоді Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який видавав спеціальні дозволи (ліцензії) на право користування надрами.

Другий припав на 2010-2012 роки, саме той період коли Злочевський керував міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр — розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

За роки роботи Злочевського на посаді міністра, підконтрольні йому нафтогазові компанії збільшили свій видобуток у декілька разів. Наприклад, компанія "Еско Північ", що згодом увійшла до холдингу Burisma, за підсумками 2011 року потрапила до п’ятірки найбільших приватних нафтогазових компанії.

За роки роботи Злочевського на посаді міністра екології та природних ресурсів, підконтрольні йому нафтогазові компанії збільшили свій видобуток у декілька разів фото: Burisma

Інша компанія — "Парі" за перше півріччя 2012 наростила видобуток більш ніж в два рази у порівнянні з тим же періодом 2011 року. Така динаміка стала можливою через видачу нових ліцензій користування надрами, які якраз входили до компетенції міністра Злочевського.

У квітні 2012 року Злочевського перевели на роботу до РНБО. Посаду міністра екології віддали Едуарду Ставицькому, який входив до найближчого оточення президента Януковича.

Після звільнення з міністерства Злочевський ще більше зосередився на своєму бізнесі. Екс-міністр здобув ще кілька нафтогазовидобувних компаній. АМКУ дозволив Burisma придбати ТОВ "Перша українська нафтогазова компанія" і ТОВ "НафтогазГарант". Для того, щоб обслуговувати свій зростаючий нафтогазовий бізнес, Злочевський у 2013 році придбав також сервісну компанії "Зонд".

Все змінила втеча Віктора Януковича з країни. Навесні 2014 року проти Миколи Злочевського була порушена кримінальна справа через відмивання коштів. Управління по боротьбі із економічними злочинами Британії заморозило більше 23 мільйонів доларів на рахунках компанії Brociti Investments Ltd.

Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. Загалом щодо Злочевського в Україні було порушено 5 кримінальних проваджень.

Приблизно в цей же час до складу наглядової ради компанії Злочевського увійшли син віце-президента США Хантер Байден, колишній президент Польщі Александр Квасьневський, а також інвестиційний банкир Алан Аптер.

Без сумніву запрошення іноземних фахівців було продиктовано необхідністю репутаційного захисту компанії.

У січні 2015 року ГПУ під керівництвом Віталія Яреми все ж оголосила Злочевського у розшук. Але вже восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про його розшук.

У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

У період, коли екс-міністр ще знаходився під прискіпливою увагою правоохоронців.

Як Байден-старший Шокіна звільняв

Байден-старший став героєм історії, до якої тепер апелюють його конкуренти. Опонента Трампа теж не оминули звинувачення у тиску на Україну та лобіюванні корисливих інтересів.

Історія розгорнулась навколо тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Байден зажадав його звільнення і порушував це питання у розмові з Петром Порошенком.

Ексгенпрокурор України Віктор Шокін

Американський віце-президент почув у відповідь, що відставка генпрокурора неможлива. Незадовго до цього Порошенко розповідав, що не готовий позбавити Шокіна посади. Однак за даними УП, йому вже тоді шукали заміну.

За два місяці після візиту Байдена Порошенко публічно попросив Шокіна піти, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства". Генпрокурор написав заяву і залишив посаду.

Згодом, вже після зміни влади у США, Байден розповів про цей епізод значно відвертіше. Він жалкував, мовляв, у Києві – "регрес у боротьбі з корупцією", і наводив приклад, як треба вести перемовини.

За словами Байдена, домовляючись про черговий кредит, він отримав від Порошенка та Яценюка обіцянку – "вжити кроки щодо генерального прокурора". Але Київ слова не дотримався, і Байден взявся погрожувати скасуванням мільярдного кредиту:

"Я сказав: я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей. І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли".

Після таких одкровень донька Шокіна, громадянка США, навіть пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".

Сам Шокін разом зі своїм наступником Луценком, за даними журналістів Buzzfeed, цьогоріч передав Трампу компромат на конкурента. Йдеться саме про участь Байдена-молодшого у Burizma, діяльність якої розслідувала прокуратура Шокіна, та про бажання американського політика захистити свою репутацію.

Нещодавно, вже будучи у центрі скандалу про тиск на Зеленського, Трамп назвав "ганебною" поведінку свого політичного конкурента, а його адвокат Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.

Хоча сам політик, ще працюючи у команді Обами, стверджував, що його син не причетний до корупційних схем в Україні.

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"Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим, і він був знятий несправедливо. Багато людей говорять про те, як ви зняли з посади хорошого прокурора, і в цьому були задіяні погані люди".

У розмові із Зеленським Трамп неодноразово згадував про "чесного прокурора", з яким "дуже погано обійшлись". Американський президент не називав ім’я, принаймні, його немає у стенограмі. Однак в інших випадках він не соромився відверто критикувати європейських лідерів, мало не погрожувати екс-послу США в Україні та пропонувати Зеленському "докопатись до суті" разом зі своїм адвокатом.

І Зеленський погоджувався, запевняючи колегу, що вони друзі. Щоправда, український президент так і не пояснив, як далеко готовий піти заради цієї дружби.

Соня Лукашова, Севгіль Мусаєва, Катерина Рещук