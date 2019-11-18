ООС: 8 обстрелов с начала суток
С начала суток понедельника вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".
Неподалеку Крымского враг бил - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Дважды враг стрелял неподолик Новотошковское - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Еще один обстрел произошел недалеко Майского - с станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил еще 3 обстрелы.
Дважды оккупанты стреляли у Новомихайловка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Еще один обстрел произошел недалеко Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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