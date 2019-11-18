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ООС: 8 обстрелов с начала суток

Понедельник, 18 ноября 2019, 18:13

С начала суток понедельника вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Неподалеку Крымского враг бил - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского - с станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды враг стрелял неподолик Новотошковское - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Еще один обстрел произошел недалеко Майского - с станковых противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил еще 3 обстрелы.

Дважды оккупанты стреляли у Новомихайловка - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Еще один обстрел произошел недалеко Лебединского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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