США изменили отношение к поселениям Израиля на Западном берегу Иордана

Администрация президента США Дональда Трампа больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

Источник: Reuters

Детали: Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что такое решение направлено на усиление поддержки премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху.

Последние 40 лет Соединенные Штаты придерживались мнения, что эти поселения не соответствуют международному праву.

Напомним: