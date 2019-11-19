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США изменили отношение к поселениям Израиля на Западном берегу Иордана

Вторник, 19 ноября 2019, 04:35

Администрация президента США Дональда Трампа больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.

Источник: Reuters

Детали: Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что такое решение направлено на усиление поддержки премьера Израиля Бенджамина Нетаньяху.

Последние 40 лет Соединенные Штаты придерживались мнения, что эти поселения не соответствуют международному праву.

Напомним:

  • В начале августа правительство Израиля одобрило строительство сотен палестинских домов на занятом Западном берегу реки Иордан. Кроме того, спецслужбы позволили сведения еврейских поселений.
  • 25 марта 2019 президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
  • В ЕС заявили, что и дальше считают эту территорию оккупированной.

Украинская правда
Темы: СШАИзраиль
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