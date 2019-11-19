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Мэра Дрогобыча будут судить за избиение активиста

Вторник, 19 ноября 2019, 10:00

Мэру Дрогобыча Тарасу Кучме сообщили о подозрении в избиении человека.

Источник: прокуратура Львовской области

Дословно: "Городскому голове во Львовской области прокурор Ирина Диденко сообщила о подозрении за избиение человека".

Детали: Речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 года в помещении сессионного зала Дрогобычского горсовета во время совещания.

В тот день между городским председателем и одним из присутствующих активных граждан возник спор, в результате которого мэр несколько раз ударил мужчину, причинив ему незначительные травмы.

Такие действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК Украины – легкие телесные повреждения.

Сейчас Кучму ожидает суд.

Предыстория: 

  • 4 июня 2018 года во время спора в горсовете Дрогобыча, что на Львовщине, мэр города Тарас Кучма сильно ударил кулаком в лицо местного активиста.

Украинская правда
Темы: прокуратураЛьвовщинаместная властьдрака
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