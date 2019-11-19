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ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию российскому оппозиционеру

Вторник, 19 ноября 2019, 13:43

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро российскому оппозиционеру Леониду Развозжаеву, который отбыл срок заключения по так называемому "Болотному делу" в России.

Источник: Радио Свобода

Детали: ЕСПЧ признал Украину виновной в нерасследовании похищения Развозжаева с ее территории в 2012 году.

Своим решением от 19 ноября ЕСПЧ обязал Украину выплатить Развозжаеву 4 тысячи евро компенсации.

Суд также признал власти России виновными в нерасследовании похищения Развозжаева.

Кроме того, ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили права бывших "узников Болотной" Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, и постановил, что Россия обязана выплатить Развозжаеву 11000 евро, а Удальцову - девять тысяч евро компенсации.

Развозжаев заявлял, что агенты российских спецслужб похитили его в 2012 году в Украине, где он намеревался просить убежища, а потом привезли в Россию, где его арестовали и судили. Он вышел из колонии в 2017 году, отбыв в тюрьме 4,5 лет.

Темы: права человекасудРосcияУкраина
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