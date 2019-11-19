Пограничники получат 20 новых французских патрульных катеров

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Вторник, 19 ноября 2019, 16:25

Корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 современными 32-х метровыми патрульными кораблями французской компании ОСЕА.

Источник: МВД

Прямая речь главы МВД Арсена Авакова: "Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров".

 

Детали: По словам министра, предложение компании ОСЕА было наиболее экономически выгодным для Украины и потребностей ГПСУ, а Франция предложила комплексный подход кредитного финансирования и частичную локализацию, 25% производства в Украине. То есть каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине (ориентировочно, на одном из николаевских заводов).

Проект стоит 136 млн евро. По словам Авакова, 15% Украина заплатит сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.

 

Отмечается, что проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

 

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны ГПСУ - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба МВД


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