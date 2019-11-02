Яременко опубликовал заявление об увольнении, которое пока не подаст

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Суббота, 2 ноября 2019, 11:36

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко опубликовал написанное им заявление об увольнении.

Источник: фото заявления, опубликованное Яременко в комментарии к своему посту, написанному в пятницу

 
Фото со страницы Яременко в Facebook. Кликните для увеличения

Дословно заявление: "Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества".

Детали: Заявление написано на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время на ней не стоит число, а указано только "ноября 2019 г."

Что было раньше: В пятницу Яременко, который попал в "секс-скандал" в Верховной Раде, сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".

Предыстория:

  • В пятницу фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета по вопросам международных связей.
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".

Украинская правда
Темы: скандал Верховная Рада


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