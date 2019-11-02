Яременко опубликовал заявление об увольнении, которое пока не подаст
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко опубликовал свое заявление об увольнении.
Источник: фото заявления, опубликованное Яременко в комментарии к своему посту, написанному в пятницу
Дословно заявление: "Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества".
Детали: Заявление написано на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время на ней не стоит число, а указано только "ноября 2019 г."
Что было раньше: В пятницу Яременко, который попал в "секс-скандал" в Верховной Раде, сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.
В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".
Предыстория:
- В пятницу фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета по вопросам международных связей.
- 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
- Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
- Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".