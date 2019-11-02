Яременко опубликовал заявление об увольнении, которое пока не подаст

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко опубликовал написанное им заявление об увольнении.

Источник: фото заявления, опубликованное Яременко в комментарии к своему посту, написанному в пятницу

Фото со страницы Яременко в Facebook. Кликните для увеличения

Дословно заявление: "Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества".

Детали: Заявление написано на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время на ней не стоит число, а указано только "ноября 2019 г."

Что было раньше: В пятницу Яременко, который попал в "секс-скандал" в Верховной Раде, сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".

Предыстория: