Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Яременко опубликовал заявление об увольнении, которое пока не подаст

Суббота, 2 ноября 2019, 10:36
Яременко опубликовал заявление об увольнении, которое пока не подаст

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко опубликовал свое заявление об увольнении.

Источник: фото заявления, опубликованное Яременко в комментарии к своему посту, написанному в пятницу

 
Фото со страницы Яременко в Facebook. Кликните для увеличения

Дословно заявление: "Прошу уволить меня по собственному желанию с должности главы комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества".

Детали: Заявление написано на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. В то же время на ней не стоит число, а указано только "ноября 2019 г."

Что было раньше: В пятницу Яременко, который попал в "секс-скандал" в Верховной Раде, сообщил, что написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)".

Предыстория:

  • В пятницу фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета по вопросам международных связей.
  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: скандалВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
скандал
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Одесского военкома с элитным имуществом в Испании уволили – Гуменюк
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: