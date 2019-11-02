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В воскресенье режим ограничений в Золотом отменят

Суббота, 2 ноября 2019, 14:13
В воскресенье режим ограничений в Золотом отменят

В воскресенье, 3 ноября, будет отменен режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.

Источник: командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац, руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, заместитель начальника штаба отдела стратегических коммуникаций полковник Дмитрий Бородавко на брифинге в Золотом, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь Микаца: "Начиная с завтрашнего дня здесь можно будет свободно перемещаться - соответственно выполнять все мероприятия, которые необходимы как для местного населения, так и волонтеров, журналистов и других".

Детали: Он также сообщил журналистам, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

В свою очередь, Борщевский сообщил, что в 12.00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений. В дальнейшем намечено открыть в этом районе автомобильно-пешеходное КПВВ.

По словам Борщевского, СЦКК контролирует ситуацию с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля, и ведется видеофотофиксация сотрудниками.

Бородавко сообщил, что в зоне безопасности в с. Катериновка, где состоялось разведение, есть 86 дворов, в них живут 150 местных жителей, из них семеро детей. По его словам, никто не заявлял о намерении покинуть село. Сейчас здесь полиция и районная власть обеспечивает людей своевременно хлебом, дежурит скорая помощь.

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Темы: Разведение силОбъединенные силы на Донбассе
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