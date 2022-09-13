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Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 10:33
Getty Images

Представители разведывательных кругов США считают, что после успешного контрнаступления Украины на оккупированной Харьковщине российские войска, возможно, будут вынуждены отдать и другие захваченные ими территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post.

"У России проблемы. Теперь вопрос состоит в том, как россияне отреагируют, и их слабость была разоблачена, и у них нет значительных резервов живой силы или техники", – сказал изданию один из американских чиновников на условиях анонимности.

Другой собеседник WP отмечает, что украинские силы продвигаются вперед осторожно, закрепляя свои успехи. В то же время в Вашингтоне не считают, что отступление России на Харьковщине говорит о ее стратегическом поражении.

Разведка США скептически относится к тому, что до сих пор не объявивший мобилизацию президент РФ Владимир Путин решит пойти на крайние меры - например применение химического или тактического ядерного оружия. Тем более, у России пока еще есть возможности для перегруппировки и нанесения сильного удара.

Собеседники The Washington Post считают, что ожидать прорыва украинских военных можно и в районах Херсона и Мариуполя, но добавляют, что военные действия там уже привели к серьезным потерям с украинской стороны.

Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. По данным британской разведки, ВСУ в Харьковской области разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО.

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Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что ускорение поставок оружия поможет быстрее завершить полномасштабную войну.

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Темы: СШАУкраинаРазведение силвойна
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