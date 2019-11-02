Дубневич прокомментировал решение Антикорсуда: "Где я возьму 100 миллионов?"

Нардеп Ярослав Дубневич прокомментировал решение Высшего антикорсуда относительно меры пресечения в виде залога в размере 100 миллинов гривен.

Источник: комментарий Дубневича после оглашения решения суда, сообщает Нromadske.

Дословно: "Удивило (решение суда - ред.), потому что решение судьи (о 100 млн - ред.) даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", - заявил нардеп.

Детали: Также Дубневич заявил, что недоволен решением суда, который назначил слишком большой размер залога.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он и отметил, что будет подавать апелляцию на решение ВАСУ.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Напомним,