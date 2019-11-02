Дубневич прокомментировал решение Антикорсуда: "Где я возьму 100 миллионов?"
Нардеп Ярослав Дубневич прокомментировал решение Высшего антикорсуда относительно меры пресечения в виде залога в размере 100 миллинов гривен.
Источник: комментарий Дубневича после оглашения решения суда, сообщает Нromadske.
Дословно: "Удивило (решение суда - ред.), потому что решение судьи (о 100 млн - ред.) даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", - заявил нардеп.
Детали: Также Дубневич заявил, что недоволен решением суда, который назначил слишком большой размер залога.
"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он и отметил, что будет подавать апелляцию на решение ВАСУ.
«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD— hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019
Напомним,
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
- 31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- Сторона обвинения просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.
- В свою очередь адвокаты просили отпустить подзащитного на поруки.