Дубневич прокомментировал решение Антикорсуда: "Где я возьму 100 миллионов?"

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Суббота, 2 ноября 2019, 19:29

Нардеп Ярослав Дубневич прокомментировал решение Высшего антикорсуда относительно меры пресечения в виде залога в размере 100 миллинов гривен.

Источник: комментарий Дубневича после оглашения решения суда, сообщает Нromadske.

Дословно: "Удивило (решение суда - ред.), потому что решение судьи (о 100 млн - ред.) даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов", - заявил нардеп.

Детали: Также Дубневич заявил, что недоволен решением суда, который назначил слишком большой размер залога.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он и отметил, что будет подавать апелляцию на решение ВАСУ.

Напомним, 

  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
  • 31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • Сторона обвинения просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.
  • В свою очередь адвокаты просили отпустить подзащитного на поруки.

Темы: Антикоррупционный суд коррупция Верховная Рада


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