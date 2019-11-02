Признание ПЦУ: РПЦ заявила о прекращении общения с главой Греческой церкви

916 просмотров
Суббота, 2 ноября 2019, 21:51

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября.

Источник: глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24", сообщает "Интерфакс"

Детали: В РПЦ заявили, что 29 октября архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ, митрополиту Епифанию, в которой заявил об официальном признании Православной церкви Украины. 

Дословно: "Это означает, что, когда патриарх (Московский и Всея Руси) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха.  ... Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил Иларион.

По словам Илариона, "это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью".

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают ПЦУ, а такие в Элладской церкви есть", - заявил он и отметил, что паломнические службы РПЦ будут рекомендовать не посещать ее паломникам епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают ПЦУ. 

Читайте также:

Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним, 

  • Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную Православную Церковь Украины.
  • Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение. 
  • Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
  • Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь "на ряде ошибочных и ложных аргументов".
  • В ПЦУ заявили, что признание ее автокефалии на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам.

Темы: Православная Церковь Украины Росcия томос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Польская автокефальная церковь отказалась признавать ПЦУ 31 октября 2019, 14:11
РПЦ "отомстила" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ 17 октября 2019, 17:24
Греческое признание ПЦУ: Кирилл созвал экстренный синод и бьет тревогу 17 октября 2019, 13:53
Все новости
Главные новости
Боевики стабильно нарушают "тишину", разведение сил возле Золотого продолжается
Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов
Скандальный экс-замминистра инфраструктуры может получить должность в ГПУ – источник
В воскресенье режим ограничений в Золотом отменят
Все новости
тест

Что вы знаете о украинской вышиванке?

Фото

Дантист бесплатно делает красивые зубы бедным людям. Как это их меняет

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Поиск по сайту
Архив
Весь архів