Признание ПЦУ: РПЦ заявила о прекращении общения с главой Греческой церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября.
Источник: глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24", сообщает "Интерфакс"
Детали: В РПЦ заявили, что 29 октября архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ, митрополиту Епифанию, в которой заявил об официальном признании Православной церкви Украины.
Дословно: "Это означает, что, когда патриарх (Московский и Всея Руси) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. ... Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил Иларион.
По словам Илариона, "это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью".
"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают ПЦУ, а такие в Элладской церкви есть", - заявил он и отметил, что паломнические службы РПЦ будут рекомендовать не посещать ее паломникам епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают ПЦУ.
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Автокефалия Православной церкви Украины: как это было
Напомним,
- Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную Православную Церковь Украины.
- Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
- Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
- Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь "на ряде ошибочных и ложных аргументов".
- В ПЦУ заявили, что признание ее автокефалии на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам.
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