Признание ПЦУ: РПЦ заявила о прекращении общения с главой Греческой церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября.

Источник: глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24", сообщает "Интерфакс"

Детали: В РПЦ заявили, что 29 октября архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе ПЦУ, митрополиту Епифанию, в которой заявил об официальном признании Православной церкви Украины.

Дословно: "Это означает, что, когда патриарх (Московский и Всея Руси) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. ... Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил Иларион.

По словам Илариона, "это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью".

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают ПЦУ, а такие в Элладской церкви есть", - заявил он и отметил, что паломнические службы РПЦ будут рекомендовать не посещать ее паломникам епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают ПЦУ.

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