РПЦ "отомстила" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ
Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
Источник: сайт Московского патриархата
Дословно: "Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа афинского и всей Эллады (Иеронима – ред.) в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола".
Детали: Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь "на ряде ошибочных и ложных аргументов".
Также российские священники выразили возмущение, что признание автокефалии Православной церкви Украины проходило без голосования.
Предыстория:
- Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.
- В ПЦУ объяснили российской стороне, что признание ее автокефалии на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.