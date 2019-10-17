РПЦ "отомстила" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ

Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

Источник: сайт Московского патриархата

Дословно: "Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа афинского и всей Эллады (Иеронима – ред.) в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола".

Детали: Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь "на ряде ошибочных и ложных аргументов".

Также российские священники выразили возмущение, что признание автокефалии Православной церкви Украины проходило без голосования.

Предыстория:

Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

В ПЦУ объяснили российской стороне, что признание ее автокефалии на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам.

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Напомним: