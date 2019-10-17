РПЦ "отомстила" Греческой церкви за признание автокефалии ПЦУ

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Четверг, 17 октября 2019, 17:24

Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

Источник: сайт Московского патриархата

Дословно: "Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа афинского и всей Эллады (Иеронима – ред.) в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола".

Детали: Синод пришел к выводу, что Иероним признал независимость ПЦУ, основываясь "на ряде ошибочных и ложных аргументов".

Также российские священники выразили возмущение, что признание автокефалии Православной церкви Украины проходило без голосования.

Предыстория:

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

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Темы: церковь Православная Церковь Украины Росcия Греция томос


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