Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ

Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины.

Источник: сообщение митрополита Киевского и всея Украины Епифания

Дословно: "Благодарен ... Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах".

Детали: Епифаний отметил, что Грецию и Украину связывают "много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества".

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", - добавил митрополит.

Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение, отмечает ВВС-Украина.

Детали: Ранее Епифаний сообщил, что ПЦУ "получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира".

"О том, что мы есть - в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7 тысяч приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это ПЦУ сегодня. Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое", - сообщил митрополит.

Позже в Русской православной церкви заявили, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "о какой-либо автокефалии не просили", пишет "Радио Свобода" со ссылкой на РИА "Новости" и заявление заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

Дословно: "Несмотря на обоснованные предложения нескольких митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между РПЦ и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - заявил Балашов.

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