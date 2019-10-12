Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ

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Суббота, 12 октября 2019, 17:59

Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины.

Источник: сообщение митрополита Киевского и всея Украины Епифания

Дословно: "Благодарен ... Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах".

Детали: Епифаний отметил, что Грецию и Украину связывают "много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества".

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", - добавил митрополит.

 

Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение, отмечает ВВС-Украина.

Детали: Ранее Епифаний сообщил, что ПЦУ "получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира".

"О том, что мы есть - в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7 тысяч приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это ПЦУ сегодня. Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое", - сообщил митрополит.

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Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины Епифаний


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