Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ

Суббота, 12 октября 2019, 17:59
Собор иерархов Греческой церкви признал автокефальную ПЦУ

Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины.

Источник: сообщение митрополита Киевского и всея Украины Епифания

Дословно: "Благодарен ... Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными автокефальными церквями во всех сферах".

Детали: Епифаний отметил, что Грецию и Украину связывают "много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества".

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквами Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца", - добавил митрополит.

 

Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение, отмечает ВВС-Украина.

Детали: Ранее Епифаний сообщил, что ПЦУ "получила долгожданный Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира".

"О том, что мы есть - в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7 тысяч приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это ПЦУ сегодня. Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находится на покое", - сообщил митрополит.

Позже в Русской православной церкви заявили, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "о какой-либо автокефалии не просили", пишет "Радио Свобода" со ссылкой на РИА "Новости" и заявление заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

Дословно: "Несмотря на обоснованные предложения нескольких митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между РПЦ и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - заявил Балашов.

Читайте также:

Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифаний
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Православная Церковь Украины
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Последние новости
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
Все новости...
Реклама: