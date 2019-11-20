ООС: 11 обстрелов, без потерь

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Среда, 20 ноября 2019, 07:05

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб военных

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Дословно: "Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березовой. Потерь нет".



Темы: Донбасс


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