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Зеленский – детям: Уже пора менять и этих депутатов

Среда, 20 ноября 2019, 11:04

Президент Владимир Зеленский поощрил школьников развиваться и включаться в развитие государства словами о том, что новых народных депутатов пора менять.

Источник: реакция президента на видео, на котором дети делятся своими достижениями, показанном на форуме "Украина растет вместе со мной"

Прямая речь: "Очень круто. Во-первых, они очень похожи на наше новое правительство. Все, что я увидел – начиная с робототехники и гаджетов и заканчивая девушкой Дашей, которая является представителем в Верховной Раде...

Дети – они умнее взрослых. Поэтому иногда я чувствую себя ребенком со взрослыми людьми. Так проще, потому что вы чувствуете: вы ходите по улицам, вы знаете, что происходит, какие тенденции и какой должна быть страна. Она должна быть такой, как вы, – свежей, "something fresh": что-то новое, что-то интересное – то, ради чего хочется жить.

Пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы, в Верховную Раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих".

Детали: Кроме того, Зеленского спросили, пропускают ли его с удостоверением президента в метро бесплатно. "Я не пробовал, но очень хорошая идея. Я попробую", – рассмеялся он.

А после отрицательного ответа жены Елены на вопрос, делает ли она президенту и его детям бутерброды с собой, Зеленский сказал: "Бутрик – это очень круто".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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