Прогноз на День Свободы: сильный ветер усилит холод

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять противостояния циклона и антициклона: она будет неблагоприятной со штормовым ветром.

Источник: синоптик Наталья Диденко на Facebook

Прямая речь: "Холодный антициклон с северо-востока оказывает атмосферное давление, теплый циклон делает сопротивление. Мы – в водовороте этих синоптических событий. Поэтому. 21-го ноября, практически повсеместно усилится ветер до штормовых значений Одевайтесь обязательно теплее, особенно вечером, потому что так называемая температура комфорта будет на 2-5 градусов ниже реальной. А реальная также не сильно разгонится".

Детали: Ближайшей ночью в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Востоке немного холоднее, там ночью -3-8 градусов. На Западе ночь будет теплой +3 +7 градусов.

В дневные часы четверга в большинстве областей Украины ожидается 0 -4 градуса тепла, на востоке до 2 градусов мороза, в Одесской области, в Крыму и в западных областях +4 +10 градусов.

Осадки вероятны в западной части Украины, а также в Винницкой и Одесской областях. На остальной территории – преимущественно туманы, местами туман.

В Киеве 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, погода без существенных осадков, может моросить.

В то же время юго-восточный ветер будет сильным – до штормовых порывов.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью около нуля, днем ​​в четверг +1 +3 градуса, а вечером – снижение температуры воздуха до -1-4 градусов.