СБУ задержала провокатора, который призвал к терактам в День Достоинства

СБУ сообщила о задержании мужчины, который по заданию спецслужб РФ публично призывал к совершению террористических актов в день Достоинства и Свободы.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Согласно сообщению к терактам призвал житель города Каменское. Он по заданию спецслужб РФ распространял в социальных сетях публичные призывы к совершению террористических актов в день Достоинства и Свободы.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы "Сапфир", созданной ГУ Генштаба ВС РФ.

На сотрудничество согласился с идеологическим соображениям. По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

СБУ отмечает, что, по замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. В случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений.

Следователи провели обыск по адресу проживания злоумышленника и изъяли компьютерную технику, на которой хранятся доказательства, необходимые для досудебного расследования.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.