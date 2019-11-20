Лихач на Столичном шоссе разогнался до 222 км в час

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Среда, 20 ноября 2019, 13:52

Электронная система TruSign зафиксировала превышение скорости до 222 километров в час на Столичном шоссе.

Источник: пресс-служба Центра организации дорожного движения

Дословно: "Ужасное превышение скорости зафиксировала за прошедшие сутки электронная система TruSign на Столичном шоссе. 222 км/ч. - с такой скоростью двигалось одно из авто".

Детали: В целом результаты мониторинга скорости на Столичном шоссе в центре называют "неутешительными".

В частности, разрешенную скорость нарушили 19556 транспортных средств, это - 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе в сутки.

При этом сообщается, что 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной.

Таким образом, средняя скорость движения по Столичному шоссе в сутки составляла 76,4 км/ч.

Справка: Максимально разрешенная скорость движения столичными магистралями в зимний период - 50 к/ч. Превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Через нее происходит около 35% всех аварий.

Напомним: 

  • С 20 ноября приборы измерения скорости TruCAM будут осуществлять измерения на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины.

Украинская правда
Темы: авто дороги Киев транспорт полиция


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