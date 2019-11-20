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Лихач на Столичном шоссе разогнался до 222 км в час

Среда, 20 ноября 2019, 12:52

Электронная система TruSign зафиксировала превышение скорости до 222 километров в час на Столичном шоссе.

Источник: пресс-служба Центра организации дорожного движения, "Украинская правда"

Дословно: "Ужасное превышение скорости зафиксировала за прошедшие сутки электронная система TruSign на Столичном шоссе. 222 км/ч. - с такой скоростью двигалось одно из авто".

Детали: В целом результаты мониторинга скорости на Столичном шоссе в центре называют "неутешительными".

В частности, разрешенную скорость нарушили 19556 транспортных средств, это - 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе в сутки.

При этом сообщается, что 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной.

Таким образом, средняя скорость движения по Столичному шоссе в сутки составляла 76,4 км/ч.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Центр чтобы узнать дальнейшую судьбу нарушителя. В Центре "УП" сообщили, что инициатива направлена ​​на то, чтобы дисциплинировать водителей.

Система завершила тестирование и с начала ноября работает на постоянной основе на Столичном шоссе.

В Центре отметили, что речь идет не о камерах наблюдения, а о датчиках, которые фиксируют скорость транспорта, поэтому система не фиксирует номер автомобиля нарушителя и не предусматривает наказания за нарушения. В то же время, если в центре и в дальнейшем будут фиксировать значительные превышения скорости на шоссе, то будут рекомендовать патрульной полиции обратить внимание на эту локацию.

В частности, как только автомобиль приближается к месту, где установлена ​​TruSign, водитель видит на установленном табло информацию о собственной скорости движения.

Считают, что часть водителей, превышающих скорость, информация на табло заставляет притормозить. В ведомстве надеются, что 10% водителей на Столичном шоссе будут тормозить, когда увидят на табло превышения.

Позже в Центре сообщили о новом антирекорде превышения скорости на Столичном шоссе: "19 ноября одна из машин проехала со скоростью - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же в туманную погоду".

Справка: Максимально разрешенная скорость движения столичными магистралями в зимний период - 50 к/ч. Превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Через нее происходит около 35% всех аварий.

Напомним: 

  • С 20 ноября приборы измерения скорости TruCAM будут осуществлять измерения на 186 участках и покроют почти все крупные трассы Украины.

Украинская правда
Темы: автодорогиКиевтранспортполиция
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