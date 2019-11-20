Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО
Жестоко избитый в ночь на 10 ноября ветеран АТО Игорь Панов в среду скончался в больнице.
Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"
Прямая речь: "Пострадавший, к сожалению, сегодня скончался в больнице. Сейчас прокуратура вместе с полицией решает вопрос о возможной переквалификации преступления, поскольку говорить о покушении на жизнь этого человека уже нельзя. Окончательное же решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая будет назначена".
Что было ранее: Святошинский районный суд Киева взял под стражу на 2 месяца без альтернативы внесения залога двух подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену: сына потерпевшей и его друга 1989 и 1990 рождения. Сами подозреваемые вину и любую причастность к этому преступлению не признают. Были назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.
Предыстория:
- На Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября.
- Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
- В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
- Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
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