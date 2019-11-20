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Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО

Среда, 20 ноября 2019, 14:22
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО

Жестоко избитый в ночь на 10 ноября ветеран АТО Игорь Панов в среду скончался в больнице.

Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший, к сожалению, сегодня скончался в больнице. Сейчас прокуратура вместе с полицией решает вопрос о возможной переквалификации преступления, поскольку говорить о покушении на жизнь этого человека уже нельзя. Окончательное же решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая будет назначена".

Что было ранее: Святошинский районный суд Киева взял под стражу на 2 месяца без альтернативы внесения залога двух подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену: сына потерпевшей и его друга 1989 и 1990 рождения. Сами подозреваемые вину и любую причастность к этому преступлению не признают. Были назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.

Предыстория:

  • На Панова с позывным "Хан" и его жену напали в ночь на воскресенье, 10 ноября.
  • Соседи нашли их без сознания, с проломленными головами в подъезде собственного дома на улице Академика Киприанова.
  • В полиции рассказали, что сын, поссорившись по телефону с матерью, приехал к ней и пытался ее побить. За женщину вступился отчим. Пасынок позвал своего друга, и они, с деревянной битой и молотком, напали на супругов.
  • Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевпрокуратурасуд
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