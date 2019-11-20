Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО

Жестоко избитый в ночь на 10 ноября ветеран АТО Игорь Панов в среду скончался в больнице.

Источник: комментарий спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший, к сожалению, сегодня скончался в больнице. Сейчас прокуратура вместе с полицией решает вопрос о возможной переквалификации преступления, поскольку говорить о покушении на жизнь этого человека уже нельзя. Окончательное же решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая будет назначена".

Что было ранее: Святошинский районный суд Киева взял под стражу на 2 месяца без альтернативы внесения залога двух подозреваемых в жестоком нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену: сына потерпевшей и его друга 1989 и 1990 рождения. Сами подозреваемые вину и любую причастность к этому преступлению не признают. Были назначены судебно-медицинские экспертизы. В том числе экспертиза ДНК.

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