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Хищение 20 млн из "УЗ": НАБУ завершило расследование касательно экс-нардепа и советника главы АП

Среда, 20 ноября 2019, 15:16

Национальное бюро и САП завершили расследование екснародного депутата от БПП Валерия Ищенко, его финансового советника и Михаила Бейлина - бывшего внештатного советника главы Администрации президента в 2015 - 2016 годах, которые подозреваются в организации схемы хищения средств "Укразализныци".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Национальное бюро и САП завершили расследование неправомерных действий народного депутата Украины VII-VIII созыва, его финансового советника и экс-внештатного советника Главы Администрации Президента Украины (2015-2016 гг.) по нанесению 20 млн грн убытков ГП" Укрзализнычпостач "(с декабря 2015 года - филиал АО "Укрзализныця") и покушения на завладение еще 44 млн грн. 20 ноября 2019 подозреваемым и их защитникам открыли материалы следствия для ознакомления".

Что было раньше: НАБУ расследовало хищения более 20 млн грн "Укрзализныци". Схема проста: госпредприятию продавали метизную продукцию (винты, болты, гайки и т.д.) по завышенным ценам.

В октябре детективы НАБУ сообщили о подозрении в нанесении 20 млн грн убытков "Укразализныци" экс-депутату от БПП Ищенко, его финансовому советнику и Бейлину.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился к Ищенко с просьбой в содействии организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" за вдвое завышенными ценами. Нардеп согласился оказать содействие в совершении преступления, в частности советами, финансовыми ресурсами и своими деловыми связями.

В это же время его помощник также приобщается к совершению преступления, - выполняет поручения нардепа по финансам и консультирует других участников схемы.

Следователи выяснили, что Ищенко также обратился к Бейлину, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач".

Служащие ГП должны были обеспечить победу на торгах и заключение договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по договоренности, должностные лица "УЗ" помогли заранее определенному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные.

В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали в январе 2016 года.

В октябре - ноябре 2016 сообщено о подозрении бывшему и.о. руководителя филиала ГП "Укрзализнычпостач", а также организатору преступления - бенефициару ООО "Инкомм", который, в связи с бегством от следствия был объявлен в международный розыск. В марте 2017 дело направили на рассмотрение в Соломенский районный суд Киева.

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