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Авария танкера: концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз

Пятница, 22 ноября 2019, 22:40
Авария танкера: концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз
dumskaya.net

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера под Одессой превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Источник: Думская со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

Дословно: "По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз".

Детали: Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

 
фото: dumskaya.net

Что было раньше: Вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

Однако днем анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.

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Темы: экологияОдессакатастрофы
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