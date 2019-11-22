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Одесский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Пятница, 22 ноября 2019, 23:15

Аэропорт "Одесса" после дневного перерыва начал работать в штатном режиме.

Источник: аэропорт "Одесса" в Facebook

Детали: Выполнение рейсов восстанавливается с 22:00.

Для ликвидации последствий инцидента с самолетом авиакомпании Turkish Airlines в аэропорт вместе с дополнительным оборудованием прибыли специалисты из Турции.

Они вместе со службой аэропорта отбуксировали воздушное судно к временной стоянки.

Дословно: "После дополнительной проверки специалистами взлетно-посадочной полосы, было подтверждено соответствие все нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов."

Что было раньше: Международный аэропорт Одессы приостановил обслуживание рейсов в связи с поломкой шасси при посадке самолета TK 467 авиакомпании Turkish Airlines 21 ноября вечером.

Украинская правда
Темы: Одессаавиааэропорт
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