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Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек 

Суббота, 23 ноября 2019, 00:07

Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий, который остался отрезанным от суши-за непогоды на Азовском побережье.

Источник: сайт ГСЧС в Запорожской области

 
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий, который остался отрезанным от суши-за непогоды на Азовском побережье.
ГСЧС

Детали: Спасенные не нуждались в медицинской помощи. Местные власти организовали их перевозки на автовокзал с. Кирилловки.

 
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий, который остался отрезанным от суши-за непогоды на Азовском побережье.
ГСЧС

Дословно: "Сейчас, сообщений о необходимости оказания помощи связанной с непогодой от жителей пгт Кирилловка не поступало."

Украинская правда
Темы: ГСЧСЗапорожская областьчрезвычайное происшествие
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