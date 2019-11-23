Из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали 11 человек
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Суббота, 23 ноября 2019, 01:07
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий, который остался отрезанным от суши-за непогоды на Азовском побережье.
Источник: сайт ГСЧС в Запорожской области
Детали: Спасенные не нуждались в медицинской помощи. Местные власти организовали их перевозки на автовокзал с. Кирилловки.
Дословно: "Сейчас, сообщений о необходимости оказания помощи связанной с непогодой от жителей пгт Кирилловка не поступало."
Украинская правда
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