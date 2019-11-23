В ООН обеспокоены гибелью протестующих в Иране

Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность ситуацией в Иране, которая сложилась из-за протестов и повлекла гибель протестующих.

Источник: пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Детали: В ООН напомнили, что силу в отношении демонстрантов можно применить только в случаях, когда необходимо защитить жизни.

Эксперты заявили, что между 15 и 19 ноября 106 человек были убиты, еще около 1000 арестованы за участие в протестах. Существует предположение, что цифры могут быть больше.

Напомним: