ООС: 14 обстрелов, один ранен и один погибший в ДТП
Суббота, 23 ноября 2019, 06:10
22 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины", в результате чего один военный получил ранение. Еще один военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно."
Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Талаковки, Водяного, Песков, Тарамчука, Красногоровки, Шумов, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.
Напомним:
- 21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, трое военных получили ранения.
Украинская правда