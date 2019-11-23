ООС: 14 обстрелов, один ранен и один погибший в ДТП

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Суббота, 23 ноября 2019, 07:10

22 ноября боевики 14 раз нарушили режим "тишины", в результате чего один военный получил ранение. Еще один военнослужащий погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Талаковки, Водяного, Песков, Тарамчука, Красногоровки, Шумов, Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцевого.

Напомним:

  • 21 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, трое военных получили ранения. 

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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