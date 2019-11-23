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Во Львове самолет выкатился за взлетную полосу: пассажиров эвакуировали

Суббота, 23 ноября 2019, 10:01

В аэропорту Львова самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сложных погодных условий, людей эвакуировали.

Источник: пресс-служба Международного аэропорта Львов в Facebook

Дословно: "Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034).

Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании".

Детали: Впоследствии с летного поля успешно эвакуировали и сам самолет.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Львовавиапогода
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