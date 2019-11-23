Пятеро в балаклавах избили двух активистов в Днепре

Пятеро неизвестных избили активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ" в Днепре.

Источник: председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик в Facebook, полиция Днепровской области

Прямая речь: "Нападения на активистов продолжаются. Вчера поздно вечером в Днепре напали на активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ".

Пятеро молодых людей в балаклавах ворвалась в помещение местного Просвещения и избили Владислава Мельника и Верослава Цюпьяка".

Детали: По словам Печончик, ребята получили травмы черепа, челюсти и носа. Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

Печончик напомнила, что за последние пять лет правоохранители так и не расследовали "несколько сотен предыдущих подобных нападений", а министр МВД Арсен Аваков все равно остался в должности.

В полиции сообщили, что нападение на активистов квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и разыскивают злоумышленников.

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