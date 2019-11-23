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У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами

Суббота, 23 ноября 2019, 12:39

Управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого 22 гражданина Украины.

Источник: заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП

Прямая речь: "По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле".

Детали: По словам Кирилича, New Orion задержали 21 ноября в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор.

На борту судна находится 23 члена экипажа, из них 22 – украинцы.

Основанием для этого, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия.

Сейчас консул установил контакт с экипажем и обсудили алгоритм дальнейших действий.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Украинаморяки
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