У берегов Малайзии задержали судно с 22 украинцами
Управление морской полиции Малайзии задержало судно New Orion, в экипаже которого 22 гражданина Украины.
Источник: заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП
Прямая речь: "По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого – украинцы. Держим дело на контроле".
Детали: По словам Кирилича, New Orion задержали 21 ноября в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор.
На борту судна находится 23 члена экипажа, из них 22 – украинцы.
Основанием для этого, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства – опускание якоря без получения на то согласия.
Сейчас консул установил контакт с экипажем и обсудили алгоритм дальнейших действий.
Читайте также: Стоп-машина. Как украинские моряки сидят в зарубежных тюрьмах