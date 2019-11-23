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Зеленский о Голодоморе: Никогда не сможем забыть и простить

Суббота, 23 ноября 2019, 15:32
Зеленский о Голодоморе: Никогда не сможем забыть и простить
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить преступление Голодомора, виновником которого был сталинский режим.

Источник: Зеленский на акции памяти жертв Голодомора в Киеве, которую транслировало Суспільне

Прямая речь: "Сегодня мы чтим память жертв Голодомора – преступления геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины".

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить".

"Огромный объем доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос – за что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней последнюю крошку надежды? Надежды, что ты или хотя бы твои дети доживут до следующего утра".

Детали: На акции также присутствовали спикер ВР Дмитрий Разумков, премьер Алексей Гончарук, первая леди Елена Зеленская, митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

После речи Зеленский объявил общенациональную минуту молчания, после чего участники акции возложили свечи памяти к мемориалу жертв Голодомора.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Зеленскийголодомор
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