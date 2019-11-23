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СБУ разоблачила схему поставок в Украину и ЕС угля из ОРДЛО

Суббота, 23 ноября 2019, 16:45

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы.

Источник: пресс-центр СБУ

 

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что организаторы оборудки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украине территорию продукцию, добытую на территории ОРДЛО. "Налоги" они вносили в бюджеты псевдореспублик.

В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.

Следователями Главного следственного управления СБУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

 

Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

Украинская правда

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Темы: СБУОРДЛО
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