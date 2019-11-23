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В Днепре организатор конвертцентра сопротивлялся и повредил десяток авто

Суббота, 23 ноября 2019, 17:08

В Днепре организатор разоблаченного СБУ конвертационного центра при задержании оказал сопротивление правоохранителям и повредил почти 10 частных авто.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей.

Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать "оперативникам" несуществующими связями в правоохранительных органах".

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

 

Среди "клиентов" злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

 

Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.

В машине злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях "конверта" правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию оборудки.

В рамках уголовного производства следователями управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУДнепр
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