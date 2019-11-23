Начальник Генштаба о Балаклее: многие лишатся должностей

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что недавняя трагедия на складах боеприпасов возле Балаклеи стала результатом служебной халатности, и виновные в этом будут лишены должностей.

Источник: интервью Хомчака Укринформу в Брюсселе

Прямая речь: "Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишится своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили.

Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность".

Детали: По словам Хомчака, это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы.

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые произошли в предыдущие годы.

Что было раньше: 15 ноября при утилизации боеприпасов на территории центральной артиллерийской базы около Балаклеи Харьковской области произошли взрывы.

В результате взрывов погибли три человека - двое саперов и один военный, еще 4 военных получили ранения.