Руководитель Приватбанка попал в больницу

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Источник: комментарий пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги LIGA.net

Прямая речь Серги: "Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе".

Детали: Пресс-секретарь также опроверг диагноз "инфаркт", о котором ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Справка: Чех Петр Крумханзл возглавил Приватбанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China.

С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором "Райффайзен Банк Аваль", после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.