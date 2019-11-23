Руководитель Приватбанка попал в больницу

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Суббота, 23 ноября 2019, 22:39
Петр Крумханзл
DP.INFORMATOR.UA

Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале, но на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Источник: комментарий пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги LIGA.net

Прямая речь Серги: "Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После пары дней отдыха и реабилитации вернется к работе".

Детали: Пресс-секретарь также опроверг диагноз "инфаркт", о котором ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Справка: Чех Петр Крумханзл возглавил Приватбанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China.

С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором "Райффайзен Банк Аваль", после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.

Темы: Приват


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