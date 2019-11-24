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Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира

Воскресенье, 24 ноября 2019, 00:17
Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира

Украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.

Источник: twitter World Athletics

Детали: По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди европейских легкоатлеток и выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Имя победительницы было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.

Напомним:

  • Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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