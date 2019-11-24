Украинка получила титул лучшая молодая легкоатлетка мира
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 01:17
Украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.
Источник: twitter World Athletics
Детали: По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди европейских легкоатлеток и выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.
Имя победительницы было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.
Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award💫🇺🇦#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl— World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019
Напомним:
- Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.
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