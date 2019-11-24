Украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.

Источник: twitter World Athletics

Детали: По итогам года Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди европейских легкоатлеток и выиграла награду Петра Нуровски как лучшая молодая спортсменка по версии МОК.

Имя победительницы было названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards в Монако.

Ukraine's Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award💫🇺🇦#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl — World Athletics (@WorldAthletics) November 23, 2019

Напомним: