У Tesla заказали почти 150 000 пикапов Cybertruck
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 02:38
Руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что уже получено около 150 000 заказов на электрический пикап Cybertruck.
Источник: twitter Маска
Прямая речь: "На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями, 41% с тремя и 17% с одним".
Детали: Маск отдельно добавил, что компания Tesla не использовала рекламы или платную поддержку
Напомним:
- Руководитель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck.
- По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.
- Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна, которые основатель Маск назвал "прозрачным металлом" во время презентации.
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