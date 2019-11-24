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У Tesla заказали почти 150 000 пикапов Cybertruck

Воскресенье, 24 ноября 2019, 01:38

Руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что уже получено около 150 000 заказов на электрический пикап Cybertruck.

Источник: twitter Маска

Прямая речь: "На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями, 41% с тремя и 17% с одним".

Детали: Маск отдельно добавил, что компания Tesla не использовала  рекламы или платную поддержку 

Напомним:

  • Руководитель компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck.
  • По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.
  • Cyberruck имеет бронированные стеклянные окна, которые основатель Маск назвал "прозрачным металлом" во время презентации.

Темы: США
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