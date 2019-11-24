У Tesla заказали почти 150 000 пикапов Cybertruck

Руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что уже получено около 150 000 заказов на электрический пикап Cybertruck.

Источник: twitter Маска

Прямая речь: "На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями, 41% с тремя и 17% с одним".

Детали: Маск отдельно добавил, что компания Tesla не использовала рекламы или платную поддержку

Напомним: