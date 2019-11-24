Курды ведут бой с турками за город на севере Сирии

Бойцы курдских военизированных формирований обороняют город Айн-Исса, которое стремятся захватить солдаты Турции.

Источник: со ссылкой на СДС передает "Интерфакс-Украина"

Дословно:"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции".

Детали: В СДС сообщили, что боестолкновения продолжаются около города "на нескольких направлениях в районе автотрассы М4".

Напомним: