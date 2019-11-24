Курды ведут бой с турками за город на севере Сирии
Воскресенье, 24 ноября 2019, 02:13
Бойцы курдских военизированных формирований обороняют город Айн-Исса, которое стремятся захватить солдаты Турции.
Источник: со ссылкой на СДС передает "Интерфакс-Украина"
Дословно:"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции".
Детали: В СДС сообщили, что боестолкновения продолжаются около города "на нескольких направлениях в районе автотрассы М4".
Напомним:
- 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией, и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образования там "террористического коридора".
- Военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
- США подверглись резкой международной критики за вывод своих войск из северной Сирии, поскольку этими действиями Вашингтон поставил под удар сирийских курдов, своих многолетних союзников в борьбе с "Исламской государством".
- Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та будет совершить какие-либо действия, которые он считает "за гранью", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.
- 9 октября Трамп заявил, что принял решение о передислокации военных на севере Сирии.