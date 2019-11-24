В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

В Малайзии умерла последняя самка суматранського носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в стране.

Источник: BBC

Дословно: "Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Ей уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, вплоть до момента ее смерти", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.



Детали: У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, 23 ноября. В течение последних пяти лет она жила под присмотром людей.

Последний самец этого вида умер в мае этого года. В Азии осталось около 100 особей этого вида. Он находится под угрозой вымирания.