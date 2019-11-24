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В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Воскресенье, 24 ноября 2019, 03:21

В Малайзии умерла последняя самка суматранського носорога, после чего этот вид официально признали вымершим в стране. 

Источник: BBC

Дословно: "Ее смерть была естественной, и непосредственная причина была отнесена к категории шоковых. Ей уделяли пристальное внимание и заботу с того момента, как ее получили в марте 2014 года, вплоть до момента ее смерти", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристин Лью.


Детали: У 25-летней самки по имени Иман был рак, она умерла в субботу, 23 ноября. В течение последних пяти лет она жила под присмотром людей.

Последний самец этого вида умер в мае этого года. В Азии осталось около 100 особей этого вида. Он находится под угрозой вымирания.

Темы: экология
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