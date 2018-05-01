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В Иране суд запретил Telegram

Вторник, 1 мая 2018, 05:34

30 апреля судебная власть Ирана запретили использование мессенджера Telegram - до этого приложение было заблокировано в стране в связи с его использованием участниками протестов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

В судебном решении указано, что требование о запрете выдвинули силовые структуры.

"Принимая во внимание многочисленные жалобы на мессенджер Telegram со стороны граждан Ирана и основываясь на требовании служб безопасности, которые борются с преступной активностью в Telegram, суд запрещает его использование в Иране", - говорится в решении суда.

Отмечается, что в Иране набирает численности "протест на банкнотах" из-за угрозы запрета Telegram.

Как сообщалось, в Москве прошел митинг в поддержку Telegram.

13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировки, которые не требуют действий пользователей.

27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, и крупнейшим российским интернет-компаниям - "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram длиться вечно", поскольку месенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

Темы: Ирансоцсетиинтернет
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