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ООС: 8 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 24 ноября 2019, 06:06

23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

3 обстрелы российскими оккупационными войсками наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов:

Дословно: "С начала этого периода российские оккупационные войска, из крупнокалиберных пулеметов, вели прицельный огонь в районе Тарамчук. Обстрел продолжался более получаса. Потерь с нашей стороны не зафиксировано ".

Темы: ООС
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