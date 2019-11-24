Госдеп США: Улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 10:46

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Россией минских договоренностей.

Источник: DW.com.

Дословно заявление Госдепа США: "Заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул на встрече с главой МИД Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой положений минских договоренностей, а также – от того, откажется ли она от попыток подорвать наши демократические процессы".

Детали: Встреча Салливана с Лавровым состоялась во время саммита Большой двадцатки в Японии 23 ноября.

Также дипломаты обсудили темы Сирии, КНДР, сотрудничества в борьбе против терроризма и "вопросы стратегической безопасности".

Сенат США рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла США в России.

Отмечается, что комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса США уже высказался за назначение Салливана. Теперь решение за Сенатом.

Темы: США Росcия Минские соглашения


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