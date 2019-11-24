The Economist показал видео с Украиной без Крыма
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Воскресенье, 24 ноября 2019, 11:30
Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма.
Источник: Посольство Украины в Великобритании в Тwitter
Дословно: "Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом".
Детали: Посольство Украины в Великобритании также опубликовало скриншот со скандального видео.
Предыстория:
- В начале ноября американское издание "The New York Times" опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.
- Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, который имел автономию в пределах Украины.
- РФ воспользовалась революцией и сменой власти в Украине – и с помощью пропаганды и вооруженных формирований захватила полуостров, "присоединив" его к РФ на основании незаконного "референдума".
- Украина и западные страны не признают Крым российским, на РФ наложены санкции в связи с оккупацией полуострова и агрессией на востоке Украины.
Украинская правда
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