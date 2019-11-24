The Economist показал видео с Украиной без Крыма

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Воскресенье, 24 ноября 2019, 11:30

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма.

Источник: Посольство Украины в Великобритании в Тwitter

Дословно: "Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом".

Детали: Посольство Украины в Великобритании также опубликовало скриншот со скандального видео. 

 

Предыстория: 

  • В начале ноября американское издание "The New York Times" опубликовало карту, на которой Крым изображен как спорная территория.
  • Россия в начале 2014 года аннексировала Крым, который имел автономию в пределах Украины. 
  • РФ воспользовалась революцией и сменой власти в Украине – и с помощью пропаганды и вооруженных формирований захватила полуостров, "присоединив" его к РФ на основании незаконного "референдума".
  • Украина и западные страны не признают Крым российским, на РФ наложены санкции в связи с оккупацией полуострова и агрессией на востоке Украины.

Украинская правда
Темы: Великобритания СМИ Крым аннексия


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