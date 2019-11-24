The Economist показал видео с Украиной без Крыма

Британский еженедельник The Economist показал видео, в котором изображена карта Украины без Крыма.

Источник: Посольство Украины в Великобритании в Тwitter

Дословно: "Мы очень надеемся, что такое надежное и всемирно известное издание исправит свою карту должным образом".

Детали: Посольство Украины в Великобритании также опубликовало скриншот со скандального видео.

Предыстория: