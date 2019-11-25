Возросло количество жертв в результате падения самолета в Конго

277 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 00:26

По меньшей мере 27 человек погибли в результате падения пассажирского самолета компании Busy Bee на жилые дома в Конго.

Источник: BBC

Детали: Причина крушения самолета в городе Гома на востоке страны до сих пор не выяснена.

К числу жертв входят 9 человек из одной семьи, проживающих в одном из домов в которые врезалось воздушное судно.

По словам чиновников, на борту находилось 17 пассажиров и два члена экипажа.

Что было раньше: Сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате крушения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Украинская правда
Темы: авиа


powered by lun.ua
Материалы по теме
Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших 24 ноября 2019, 15:28
В Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе 24 ноября 2019, 13:27
Во Львове самолет выкатился за взлетную полосу: пассажиров эвакуировали 23 ноября 2019, 11:01
Все новости
Главные новости
Из-за обстрела оккупантов в Донецкой области сгорели 6 домов
Бывший "мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком
Уполномоченный по правам ребенка попал в серьезную ДТП
Самолет упал на жилые дома в Конго: 24 погибших
Все новости
self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

Фото

Как выглядят черепахи-альбиносы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів