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Возросло количество жертв в результате падения самолета в Конго

Воскресенье, 24 ноября 2019, 23:26

По меньшей мере 27 человек погибли в результате падения пассажирского самолета компании Busy Bee на жилые дома в Конго.

Источник: BBC

Детали: Причина крушения самолета в городе Гома на востоке страны до сих пор не выяснена.

К числу жертв входят 9 человек из одной семьи, проживающих в одном из домов в которые врезалось воздушное судно.

По словам чиновников, на борту находилось 17 пассажиров и два члена экипажа.

Что было раньше: Сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате крушения небольшого пассажирского самолета на жилые дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго.

Украинская правда
Темы: авиа
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