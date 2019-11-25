В Брюсселе прошла многотысячная акция против насилия над женщинами
Понедельник, 25 ноября 2019, 02:17
Около 10 тысяч человек приняли участие в марше против насилия над женщинами, приуроченного к Международному дню устранения насилия против женщин, который проходит 25 ноября.
Источник: DW
Детали: Участники демонстрации выставили женскую обувь, окрашенную в красный цвет. Это символизировало женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.
По данным организаторов акции, с 2017 года в Бельгии 98 женщин были убиты мужьями или партнерами.
Ранее такие демонстрации состоялись во Франции и Италии. Всего в них приняло участие десятки тысяч человек.
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Напомним:
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Украинская правда