В Брюсселе прошла многотысячная акция против насилия над женщинами

Около 10 тысяч человек приняли участие в марше против насилия над женщинами, приуроченного к Международному дню устранения насилия против женщин, который проходит 25 ноября.

Источник: DW

Детали: Участники демонстрации выставили женскую обувь, окрашенную в красный цвет. Это символизировало женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.

По данным организаторов акции, с 2017 года в Бельгии 98 женщин были убиты мужьями или партнерами.

Ранее такие демонстрации состоялись во Франции и Италии. Всего в них приняло участие десятки тысяч человек.

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Напомним: