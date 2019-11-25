Украинцы негативно относятся к рынку земли, приватизации и игорному бизнесу

Граждане Украины преимущественно негативно относятся к решениям правительства касательно приватизации крупных государственных предприятий, отмены моратория на продажу земли и легализации игорного бизнеса.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу положительно оценивают 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

Против решения о приватизации крупных государственных предприятий выступают 55% граждан поддерживают эту идею 22%.

За легализацию игорного бизнеса выступили - 38%, а против - 49%).

Напомним: