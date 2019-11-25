Украинцы негативно относятся к рынку земли, приватизации и игорному бизнесу

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Понедельник, 25 ноября 2019, 12:36

Граждане Украины преимущественно негативно относятся к решениям правительства касательно приватизации крупных государственных предприятий, отмены моратория на продажу земли и легализации игорного бизнеса.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу положительно оценивают 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

Против решения о приватизации крупных государственных предприятий выступают 55% граждан поддерживают эту идею 22%.

За легализацию игорного бизнеса выступили - 38%, а против - 49%).

Напомним:

  • 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработан Кабинетом Министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Со словами Министерка финансов Оксаны Маркаровой доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.
  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020.
  • Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. В государственной собственности планируют оставить только стратегически важные объекты. Кабинет министров уже согласовал 339 предприятий, которые должны быть приватизированы.

Темы: земля приватизация казино опрос


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