Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы негативно относятся к рынку земли, приватизации и игорному бизнесу

Понедельник, 25 ноября 2019, 11:36

Граждане Украины преимущественно негативно относятся к решениям правительства касательно приватизации крупных государственных предприятий, отмены моратория на продажу земли и легализации игорного бизнеса.

Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Детали: Решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу положительно оценивают 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

Против решения о приватизации крупных государственных предприятий выступают 55% граждан поддерживают эту идею 22%.

За легализацию игорного бизнеса выступили - 38%, а против - 49%).

Напомним:

  • 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработан Кабинетом Министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Со словами Министерка финансов Оксаны Маркаровой доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.
  • 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020.
  • Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. В государственной собственности планируют оставить только стратегически важные объекты. Кабинет министров уже согласовал 339 предприятий, которые должны быть приватизированы.

Темы: земляприватизацияказиноопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
земля
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко
Правительству советуют обратить внимание, что земли в Украине продаются по заведомо заниженным ценам
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: