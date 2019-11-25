Украинцы негативно относятся к рынку земли, приватизации и игорному бизнесу
Понедельник, 25 ноября 2019, 11:36
Граждане Украины преимущественно негативно относятся к решениям правительства касательно приватизации крупных государственных предприятий, отмены моратория на продажу земли и легализации игорного бизнеса.
Источник: исследование общественного мнения за ноябрь, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Детали: Решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу положительно оценивают 24% опрошенных, отрицательно - 58%.
Против решения о приватизации крупных государственных предприятий выступают 55% граждан поддерживают эту идею 22%.
За легализацию игорного бизнеса выступили - 38%, а против - 49%).
Напомним:
- 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработан Кабинетом Министров Украины проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Со словами Министерка финансов Оксаны Маркаровой доход от легализации игорного бизнеса может достичь 5-9 миллиардов гривен.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли. Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020.
- Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. В государственной собственности планируют оставить только стратегически важные объекты. Кабинет министров уже согласовал 339 предприятий, которые должны быть приватизированы.