Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог

Экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения уменьшенного в 6 раз залога.

Источник: адвокат Бровченко Сергей Стретович в комментарии УП

Прямая речь: "Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576 тысяч 300 гривен.

Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября".

Детали: По словам адвоката, залог вносили родственники.

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