Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог

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Понедельник, 25 ноября 2019, 12:58

Экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения уменьшенного в 6 раз залога.

Источник: адвокат Бровченко Сергей Стретович в комментарии УП

Прямая речь: "Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576 тысяч 300 гривен.

Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября".

Детали: По словам адвоката, залог вносили родственники.

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Предыстория:

  • 22 октября Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.
  • Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
  • Установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
  • Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 миллиона.
  • 23 ноября бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внесения 3 миллионов 400 тысяч гривен залога.
  • Позже Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога в 6 раз – до 576 тысяч гривен.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минэкономики госизмена армия


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