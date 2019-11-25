Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемый в госизмене экс-замминистра Бровченко вышел под залог

Понедельник, 25 ноября 2019, 11:58

Экс-заместитель министра экономики Юрий Бровченко, подозреваемый в государственной измене, вышел из СИЗО после внесения уменьшенного в 6 раз залога.

Источник: адвокат Бровченко Сергей Стретович в комментарии УП

Прямая речь: "Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576 тысяч 300 гривен.

Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября".

Детали: По словам адвоката, залог вносили родственники.

Читайте также: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1 

 Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Предыстория:

  • 22 октября Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.
  • Экс-чиновнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК.
  • Установлено, что чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.
  • Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 миллиона.
  • 23 ноября бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко арестовали на два месяца с возможностью внесения 3 миллионов 400 тысяч гривен залога.
  • Позже Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога в 6 раз – до 576 тысяч гривен.

Ирина Балачук, УП
Темы: Минэкономикигосизменаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Минэкономики
Представитель Украины проголосовал за россиянина в ISO: Минэкономики инициирует проверку, голос отзовут
Доля взаимного товарооборота Украины и ЕС составляет более 55% – Минэкономики
Украинцы за год уменьшили использование пластиковых пакетов на 40-90% – Минэкономики
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: