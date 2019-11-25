Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным

Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.

Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"

Дословно: "22 ноября 2019 года Печерским районным судом Киева рассмотрено протокол НАПК о совершении народным депутатом Украины 8 созыва административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов".

Детали: В то же время, ввиду истечения сроков для наложения админвзыскания, суд закрыл дело. Таким образом, экс-нардепа не смогут привлечь к ответственности.

Официально в ведомстве не сообщают фамилии нардепа, однако источник "Украинской правды" подтвердил, что речь идет о Розенблате.

В частности, в феврале 2018 года Розенблат направил в НАПК депутатское обращение, где хлопотал о полной проверке декларации одного из сотрудников правоохранительных органов.

По версии обвинения, от правоохранителя Розенблат неоднократно получал неправомерную выгоду, экс-нардепа разоблачили летом 2017 года и сообщили о подозрении.

Сейчас постановление суда еще не вступило в законную силу и Розенблат может его обжаловать.

Читайте также "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется"

Напомним: