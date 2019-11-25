Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным
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Понедельник, 25 ноября 2019, 13:08
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.
Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"
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Напомним:
- НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
- 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
- В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.
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