Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным

Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.

Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"

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Напомним: