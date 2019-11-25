Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным

Понедельник, 25 ноября 2019, 12:08

Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.

Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"

Дословно: "22 ноября 2019 года Печерским районным судом Киева рассмотрено протокол НАПК о совершении народным депутатом Украины 8 созыва административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов".

Детали: В то же время, ввиду истечения сроков для наложения админвзыскания, суд закрыл дело. Таким образом, экс-нардепа не смогут привлечь к ответственности.

Официально в ведомстве не сообщают фамилии нардепа, однако источник "Украинской правды" подтвердил, что речь идет о Розенблате.

В частности, в феврале 2018 года Розенблат направил в НАПК депутатское обращение, где хлопотал о полной проверке декларации одного из сотрудников правоохранительных органов.

По версии обвинения, от правоохранителя Розенблат неоднократно получал неправомерную выгоду, экс-нардепа разоблачили летом 2017 года и сообщили о подозрении.

Сейчас постановление суда еще не вступило в законную силу и Розенблат может его обжаловать.

Читайте также "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется"

Напомним:

  • НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
  • 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
  • В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: