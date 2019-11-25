Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным

1155 просмотров
Понедельник, 25 ноября 2019, 13:08

Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.

Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"

Читайте также "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется"

Напомним:

  • НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
  • 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
  • В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Украинцы резко поменяли отношение к "новым лицам" в политике – опрос
Вандалы нанесли свастику на памятник Шолом-Алейхему в Киеве
В Кулебы после ДТП переломаны ребра, его сын – без сознания
Порошенко рассказал о двух встречах с Джулиани и его обещаниях
Все новости
self-made

Оптимисты дольше живут и лучше спят. Но можно ли ими стать?

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

социум

Новогодние елки-2020: где купить легальную и штрафы за незаконную

Поиск по сайту
Архив
Весь архів