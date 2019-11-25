Суд закрыл дело против Розенблата, но признал его виновным
Печерский районный суд Киева признал виновным экс-нардепа Борислава Розенблата в административном нарушении, но закрыл дело за истечением сроков для наложения админвзыскания.
Источник: пресс-служба САП, информированный источник "Украинской правды"
Дословно: "22 ноября 2019 года Печерским районным судом Киева рассмотрено протокол НАПК о совершении народным депутатом Украины 8 созыва административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).
Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов".
Детали: В то же время, ввиду истечения сроков для наложения админвзыскания, суд закрыл дело. Таким образом, экс-нардепа не смогут привлечь к ответственности.
Официально в ведомстве не сообщают фамилии нардепа, однако источник "Украинской правды" подтвердил, что речь идет о Розенблате.
В частности, в феврале 2018 года Розенблат направил в НАПК депутатское обращение, где хлопотал о полной проверке декларации одного из сотрудников правоохранительных органов.
По версии обвинения, от правоохранителя Розенблат неоднократно получал неправомерную выгоду, экс-нардепа разоблачили летом 2017 года и сообщили о подозрении.
Сейчас постановление суда еще не вступило в законную силу и Розенблат может его обжаловать.
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Напомним:
- НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
- 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
- В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.