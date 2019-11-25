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В Черновцах представили нового главу ОГА

Понедельник, 25 ноября 2019, 12:43

В Черновцах представили нового председателя Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Источник: ТВА, офис президента

Детали: Указ о назначении Осачука опубликовали на сайте президента 22 ноября, а 25 ноября первый заместитель ОП Сергей Трофимов представил Осачука в здании госадминистрации области.

Кабмин согласовал его назначение еще в октябре на выездном заседании.

Осачук имеет степень кандидата исторических наук. В 2014 году его назначили почетным консулом Австрии в Черновцах.

 
Сергей Осачук

Согласно декларации за 2018 он заработал 89,5 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью. В общей собственности с женой у него квартира площадью 66 кв. метров в Черновцах. Жена также обладает квартирой в 111.5 кв. метров.

Ему принадлежат два земельных участка в Черновцах: 932 и 535 кв. метров.

Он сохраняет 72 тысячи долларов, 12 млн гривен наличными. Еще 20 тысяч евро Осачук имеет на счете в Ощадбанке.

Осачук является конечным бенефициаром нескольких общественных организаций: "Буковинский Медиа-центр", "Объединение выпускников и друзей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", "Родной город", "Карпато-Дунайского партнерство", "Литературный Целанивский центр".

Он руководитель Черновицкой городской общественной организации "Родной город" и учреждения "Агентство регионального развития черновицкой области".

Партию "Родной город", как заявил экс-нардеп Максим Бурбак, связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.

Напомним:

  • 24 ноября 2018 года пятый президент Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой ОГА согласно поданному им заявлению. После увольнения в Фищука проводили обыски.
  • Фищук был назначен председателем Черновицкой областной государственной администрации 5 февраля 2015 года.
  • С ноября 2018 года и до назначения Осачука обязанности председателя ОГА исполнял первый заместитель Михаил Павлюк.

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областьОфис президента
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