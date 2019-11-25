В Марьинке боевики при обстреле попали в женщину

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Понедельник, 25 ноября 2019, 14:22

В результате обстрела оккупационных вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия на Донбассе ранена женщина.

Источник: штаб ООС

Дословно: Около 12:00 в городе Марьинка гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева".

 

Детали: Необходимую первичную медицинскую помощь женщине оказали военнослужащие Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненого стабильное.

Что было ранее: 25 ноября Минобороны сообщило о вражеском обстреле защитников Марьинки из стрелкового оружия из микрорайона Трудовские оккупированного Донецка.

Почему это важно: В штабе отмечают аморальность действий российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса.

Украинская правда
Темы: терроризм Донбасс


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